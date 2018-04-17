В Башкирии разыскивают подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки 15-летнего подростка

В настоящий момент правоохранители намерены проверять абсолютно всех задержанных, ведь среди них может оказаться предполагаемый насильник. Следователи отмечают, что подростка ищут по всему городу.

Как стало известно, в Башкирии объявили в розыск 15-летнего подростка, который подозревается в изнасиловании 6-летнего ребенка. Предварительно, он надругался над девочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Следователи отмечают, что молодой человек проживал в Иглинском районе, однако уже давно ни дома, ни по месту регистрации подросток не появлялся.

Во все города были разосланы ориентировки на предполагаемого насильника, полиция будет проверять абсолютно всех задержанных, ведь среди них может оказаться и насильник. Отмечается, что если подростка обнаружат в другом городе, то его сразу же передадут в отдел, который занимается этим делом.