Коммунальное озеро" с эффектом джакузи": в Ростове прорвало трубу

В микрорайоне Левенцовка образовалось настоящее коммунальное озеро. Инцидент произошел из-за прорыва водопроводной трубы.

Авария произошла в субботу 14 июля. Сначала из-под земли начал бить небольшой фонтан. Но поскольку, по словам ростовчан, коммунальные службы не слишком озаботились нормализацией работы, вода текла в течение всего дня. В результате большая территория превратилась в озеро. Инцидент вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Многие начали иронизировать: теперь не нужно никуда ехать, в Ростове есть собственный «гейзер». Идею поддержали и начали развивать, указав, что в городе появился новый водоем «с эффектом джакузи».

Не только в Ростове-на-Дону образуются коммунальные озера. Зимой в Омске из-за авария произошло затопление целого района. При чем, вода не остановилась на улицах, а начала проникать в подъезды и подтапливать их. Случай вызвал сильный резонанс среди местных жителей. С сети случившееся комментировали по-разному. Одни обрадовались, что скоро откроют новый каток. Другие иронично отметили, что коммунальщики спровоцировали аварию намеренно, чтобы сделать «наливной пол» и ликвидировать неровности на ростовских дорогах.