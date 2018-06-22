Влад Самойлов признался в любви полуострову Крым

Лидер группы «Агата Кристи» признался в симпатиях к полуострову и рассказал, чего ожидает от своих концертов в Крыму.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что одним из самых любимых мест российского музыканта и лидера группы «Агата Кристи» является полуостров Крым. Такое заявление рок-музыкант сделал в интервью журналистам, когда находился в Ростове-на-Дону по случаю выступления на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу.

Как сообщается, Самойлов вместе со своей группой выступит в городе Севастополь в рамках фестиваля, посвященного празднованию Всемирного дня шампанского.

Рок-музыкант откровенно признается, что уже неоднократно выступал на полуострове как до, так и после воссоединения с Российской Федерацией в 2014 году. Он делал это даже тогда, когда его коллеги боялись приезжать с концертами на территорию Крыма. «Я поддерживаю историю и в Крым поэтому сразу же поехал, естественно", - сказал он.

Интересно, что Самойлов уверен, что фестиваль будет интересным, и ожидает от зрителей хорошего контакта с большой отдачей.

Напомним, что в 2009 году группа «Агата Кристи» официально заявила о своем распаде. Это случилось из-за конфликта братьев-основателей группы Вадима и Глеба Самойловых. Несколько лет спустя Глеб Самойлов судился со своим братом из-за исполнения их песен, созданных в период «Агаты Кристи». В итоге суд постановил взыскать долг с Вадима Самойлова, сумма которого составила более 4 миллионов рублей.