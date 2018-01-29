В Лос-Анджелесе перевернулся автобус с людьми, пострадало 25 человек

В Лос-Анджелесе по причине аварии на дороге перевернулся автобус с людьми. Двадцать пять человек пострадали, 4 из которых находятся в критическом состоянии.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки в городе Лос‐Анджелес в результате аварии на местной скоростной автостраде перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось более тридцати человек.

Это произошло примерно в четыре часа утра по местному времени, когда в Москве было уже 12 часов дня.

На этот момент известно, что четверо из двадцати пяти пострадавших находятся в тяжелейшем состоянии. Врачи борются за их жизни.

Полиция не дает пока что никаких официальных заявлений по поводу этого происшествия, но в сети Интернет появилась информация о предполагаемой причине аварии. Так, водитель автобуса врезался на высокой скорости в разделитель дороги, не справившись с управлением. Это привело к тому, что автобус перевернулся вместе с пассажирами.

Напомним, что сегодня произошла похожая авария в городе Хмельницкий на Украине. Там на перекрестке дороги столкнулись рейсовый автобус, трактор и грузовик.