Журналист The Guardian сознался в клевете о ЧМ и России

Журналист из известного британского издания опубликовал статью о впечатлениях об ЧМ и России в целом, признав «частичную» ложь заявлений местных СМИ.

Сегодня, 14 июля, на официальном сайте британского издания The Guardian появилась статья журналиста Шона Уокера, в которой он признает, что британские средства массовой информации были «отчасти» необъективны, когда писали только об отрицательных причинах того, чтобы ехать на чемпионат мира в Россию.

Как выяснилось, журналист около десятка лет жил и работал в качестве спецкора столице России. Несмотря на тот факт, что мужчина видел все изменения, которые происходили с городом и страной в целом за это время, о чем он прямо написал в статье, Уокер все-таки наравне с другими коллегами призывал своих сограждан игнорировать это событие мирового масштаба.

Интересно, что в этой статье было отмечено, что число болельщиков из Великобритании было ничтожно маленьким по сравнению с количеством жителей южноамериканских стран, которые не побоялись «устрашений» и приехали на ЧМ десятками тысяч.

Напомним, что сегодня сборная Бельгии по футболу завоевала третье место на чемпионате мира, забив два гола англичанам. Пятнадцатого июля состоится решающая игра за победу между французской и хорватской национальными командами.