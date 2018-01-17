Роскомнадзор ужесточил борьбу против пиратства в Интернете

Роскомнадзор продолжает вести анти-пиратскую политику в сети Интернет. Были утверждены новые меры городским судом Москвы за первые 6 месяцев этого года.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что Роскомнадзор продолжает вести борьбу с интернет-пиратством. В частности, сегодня Московский городской суд принял около восьмисот определений всего лишь за первую половину 2018 года для реализации мер защиты против пиратства в сети Интернет. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Из этого сообщения следует, что были приняты дополнительные меры защиты авторского права, суть которых заключается в запрете или временном ограничении доступа к интернет-сайтам, которые незаконно разместили кино-премьеры этого года. В их числе российские «Движение вверх» Мегердичева, «Лед» Трофима и «Собибор» Хабенского. Помимо этого был запрещен доступ к американскому фильму «Реинкарнация» на тех сайтах, которые не имели официального разрешения на показ.