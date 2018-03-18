10-летняя девочка упала с 3 этажа дома во Ржеве

Ситуацию проверяют сотрудники Следственного комитета по Тверской области. Подробности опубликовала пресс-служба управления ведомства.

По предварительной информации, 13 июля девочка находилась в квартире на 3-ем этаже. Родственница должна была присматривать за 10-летним ребенком, однако отошла в соседнюю комнату. Пострадавшая забралась на подоконник у открытой створки и случайно выпала из окна.

В итоге школьницу госпитализировали в одну из больниц Ржева. Медики диагностировали у маленькой пациентки ушиб живота и сотрясение мозга. Они оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Сейчас она проходит лечение в стабильном состоянии. Угроза её жизни устранена.