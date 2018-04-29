На День взятия Бастилии пилоты изобразили неправильный флаг Франции

Такой курьез произошел над Парижем 14 июля. Об этом сообщают французские телеканалы.

Группа пилотов должны были подняться в воздух на 9 самолетах, чтобы изобразить сине-бело-красный флаг Франции. Однако организаторы явно перепутали контейнеры с краской. Вместо одной синей полосы из крайнего самолета протянулась красная. В итоге летчики изобразили неправильный флаг своей страны.

Как показал канал BFMTV, ошибка в цветах не стала единственным забавным моментом праздника в честь Дня взятия Бастилии. Несколько участников парада мотоциклистов свалились на землю рядом со зрительскими трибунами. Среди очевидцев оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Байкеры не получили серьезных повреждений, а потому продолжили движение в составе колонны.

Страна ежегодно отмечает годовщину взятия Бастилии с 1880 года на Елисейских полях. В субботу с этим национальным праздником Эммануэля Макрона поздравил российский коллега Владимир Путин.



