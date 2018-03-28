"Дикий поезд": мужчина лишился ноги на аттракционе в Челябинске

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

14 июля жители Челябинска написали в социальных сетях о трагическом происшествии в парке Гагарина. Мужчину переехал "Дикий поезд" в парке аттракционов. Вдобавок, раненый упал с высоты около 10 метров. К месту происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Его погрузили в реанимобиль и доставили в клиническую больницу №3.

Как оказалось, горожанин лишился не только половины конечности, но и жизни. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Пресс-служба мэрии Челябинска отметила, что момент происшествия аттракцион был закрыт. По предварительной информации, гражданин самовольно забрался на конструкции, когда ремонтник запустил пустой поезд для проверки механизма. Правоохранители выясняют подробности инцидента.