В Чите из-за паводка частично обвалился Каштакский мост

Автомобильная переправа на окраине города не выдержала разрушительного воздействия реки. Об этом 14 июня рассказала пресс-секретарь Минтерразвития по Забайкальскому краю Любовь Литвинова.

Каштакский мост "Обход города Чита" закрыли ещё в среду из-за паводка, который размыл одну из опор. В результате частично обвалились сама опора и два пролета. Мост не стал первым объектом инфраструктуры, пострадавшим из-за разлива реки в регионе. В общей сложности вода повредила уже 27 конструкций, из которых 13 полностью разрушены. Власти успели наладить движение по двум мостам.

С 9 июля правительство Забайкальского края объявило режим чрезвычайной ситуации. Обильные дожди заставили реки выйти из берегов и затопить населенные пункты. В субботу представители Минтерразвития пообещали на вертолетах привезти жителям региона социальные выплаты и муку.