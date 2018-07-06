В Крыму опять аварийно отключился свет

Без электроэнергии остались жители западной части региона. Спустя час Минэнерго заявило о полном восстановлении сети.

14 июля в 10:47 з-за неполадок свет аварийно отключился на трех линиях у потребителей общей мощностью 110 Кв. Это коснулось значительной части Евпатории и Сакского района Крыма. ВЛ "Холодильник-Кристалл" соответствующего напряжения включили в 11:38.

Днем ранее произошла авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае. Из-за неё электричества лишились отдельные районы Севастополя, Симферополя и несколько ближайших районов. Специалисты "Россетей" восстановили систему электроснабжения. По данным некоторых источников, из-за перепада напряжения загорелись элементы подстанции.