Ростов снова атакует НЛО

В Ростове очевидцам вновь посчастливилось наблюдать в небе представителей инопланетных рас.

Вечером 13 июля жители, поднявшие глаза к небу, могли наблюдать странную картину. По словам свидетелей, сначала неожиданно возник объект, опознать который горожане не смогли. После вокруг этого объекта возникло оранжевое свечение, которое образовало золотое кольцо. Свет от кольца был неравномерен: то становился ярче, то вновь угасал. Неопознанный шар был статичен. В таком положении в одной точке он провел на небе около 40 минут. Затем исчез так же внезапно, как и появился. А после снова возник на небесном своде, но все в том же неподвижном состоянии.

Ростовчанка, успевшая сфотографировать это необычное вечернее явление, рассказала, что при приближении кажется, что там даже два светящихся шара, а не один.

Социальные сети тут же заполонили комментарии горожан. Превалировала ирония: «нас заметили, сваливаем». Однако были и те, кто отнесся к произошедшему серьезно, указав, что в кадр скорее всего попала Венера, для которой как раз характерно такое цветовое свечение.

Напомним, в июне местный житель Ростова-на-Дону сообщил, что ему удалось сфотографировать неопознанный летающий объект. Он пролетал прямо над парамоновскими складами. Мужчина уверен, это было очень похоже на летающую тарелку, а подлинность снимка он гарантирует и готов подтвердить.