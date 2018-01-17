На "Урале" в Пензенской области в ДТП погибли 3 человека и еще 7 пострадали

В Пензенской области на трассе «Урал» произошло ДТП, которое стало причиной гибели трех человек.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что на территории Пензенской области произошло ДТП, в ходе которого столкнулись три легковых автомобиля. Это произошло на федеральной автомобильной дороге «Урал».

Сообщается, что в результате аварии не стало трех человек. Семи пострадавшим, в свою очередь, немедленно была оказана скорая медицинская помощь.

Что касается подробностей обстоятельств происшествия, сотрудники местной службы ГИБДД пока не дают официальных комментариев.

Также остаются неизвестными личности погибших и пострадавших.