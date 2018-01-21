«Загробный мир, всё как оно есть»: Шив Груол нарисовал 7 минут своей смерти

60-летнему Шиву Груолу стало нехорошо во время похода в ресторан с собственной супругой. Испытав клиническую смерть, мужчина смог увидеть загробный мир и решил поделиться этим со всеми.

Из-за тяжёлого диагноза Шив не сможет продолжать карьеру актёра, но он нашёл призвание в другом. «Загробный мир, всё, как оно есть»- прокомментировал свою первую работу автор. Актёр остался жив благодаря оперативности медиков, которые оказали мужчине помощь. Несмотря на это, Шив был мёртв целых 7 минут.

Сам процесс путешествия в загробный мир автор описывает, как нечто космическое. Интересным фактом стало то, что у него всё ещё было право выбора, жить ему или нет. Мужчина до конца не осознал, что с ним произошло, но уверен, что нарисованные им картины помогут ему разобраться с этим.