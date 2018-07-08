10-летний мальчик загорелся от мангала в Волгограде

В пятницу обожженного ребенка госпитализировали с ожогами второй степени. Об этом рассказали представители больницы №7.

По предварительным данным, 13 июля мальчик отправился с родителями на пикник в волгоградском поселке Горный. 10-летний ребенок решил сам разжечь в мангале костер для жарки шашлыка, используя угли и жидкость для воспламенения. По неаккуратности он пролил горючее вещество на себя. В итоге огонь перебросился от мангала на одежду, которая тут же загорелась.

Взрослые оперативно погасили пламя и доставили пострадавшего к медикам в Волгоград. Врачи диагностировали ожоги конечностей, головы и туловища. В настоящее время мальчика перевели в больницу скорой помощи №25. Там его продолжат лечить опытные специалисты. Тем временем полиция проверяет обстоятельства инцидента и устанавливает степень вины родителей.