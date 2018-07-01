В Краснодаре пожаловались на обман в магазине сети «Пятёрочка»

Цифра, указанная на ценнике товара, не соответствовала действительности.

По словам жителя Краснодара, он решил приобрести в «Пятёрочке» мороженое для ребёнка. Ценник гласил, что по акции его стоимость 52,99 рублей. Однако на кассе вышло иначе – там работник стала пробивать чек уже на 77,6 рублей. Это было без предупреждения, а на попытку узнать, в чём дело, кассир заявила, что просто не успела сменить ценник на правильный. Очевидец предоставил короткое видео, где видно, как работник магазина говорит, что ни в чём не виновата.

В этот день конкретно в данной торговой точке сети «Пятёрочка» было много посетителей, а потому она не смогла найти время на смену ценника. По мнению жителя Краснодара, это был обман, поскольку большого ажиотажа на выходных в таких магазинах никогда и не наблюдается. Очевидец пожаловался, что такое наблюдает уже несколько дней, но именно 14 июля ситуация достигла пика.