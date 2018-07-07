В Могадишо снова прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Могадишо в Сомали. Точной информации о пострадавших пока нет, данные противоречитвы.

Сомали снова становится центром внимания из-за противоправных действий боевиков. Спокойное утро в столице нарушил мощный взрыв. Он прогремел около отеля SYL hotel, расположенного недалеко от президентского дворца. По предварительной информации, очагом стал автомобиль, в котором было взрывчатое вещество. Сообщается, что возле отеля ведется стрельба между сотрудниками полиции и боевиками.

Некоторые СМИ указывают, что после произошел второй взрыв, инициатором которого стал террорист-смертник. На месте взрыва работают сотрудники спецслужб. Все обстоятельства выясняются.

Террористические организации пока ничего не сообщали относительно своей ответственности за случившееся.

Напомним, неделю назад Сомали уже подвергалось атакам боевиков. 7 июля в Могадишо прогремело два взрыва. Один из них произошел на перекрестке Сайидка, второй – у здания полиции. Погибли 9 человек. Между тем, одними взрывами не обошлось. Несколько часов после случившегося в обоих эпицентрах продолжалась стрельба между сотрудниками полиции и боевиками. По предварительным данным, ответственность лежит на террористической организации «Аш-Шабаб»* (деятельность запрещена в РФ).