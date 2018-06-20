Актриса Марианна Рубинчик сильно обожглась, уснув с сигаретой в Подмосковье

Для звезды телеканала "НТВ" отдых на закончился тяжелыми травмами. Об этом 14 июля пишет Telegram-канал "112".

По данным источников, инцидент произошел в ещё 29 июня в Ленинском районе. Марианна Рубинчик случайно уснула с тлеющей сигаретой в руках. В результате произошел пожар, в котором актриса обожглась.

Марианну Рубчик в тяжелом состоянии разместили в реанимации одной из больниц Подмосковья. Врачи диагностировали ожоги 51% всего тела знаменитости. Особенно сильно у пациентки повреждены руки, шея и лицо. Позднее актрису доставили в Москву, где она продолжает лечение в клинике.

Она известна по ряду телевизионных проектов, таких как "Медвежья охота", "Час Волкова" и "Старые долги". Марианна Рубинчик также также сыграла в полнометражных работах "Кино про кино", "Нанкинский пейзаж" и прочих картинах.