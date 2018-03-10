Жители Красноярска из-за отключения воды вынуждены купаться на улице

Подготовка к будущему отопительному сезону у коммунальщиков начинается летом. Это обычно связано с отключением водопровода от жилых районов и вынуждает «обезвоженное» население искать альтернативные способы принять душ. Два молодых человека из Красноярска нашли оригинальный выход.

На видео, опубликованном в Сети, два красноярца у проезжей части проспекта Свободный принимали водные процедуры. Не обращая внимание на проносящиеся рядом автомобили, они поливали друг друга водой из бутылей. Запасливые купальщики предусмотрительно взяли с собой мыло и полотенца.

В это вечернее время улицы были пусты, и они никого не смущали своими видом в одном нижнем белье. Железнодорожный район Красноярска отключен от водоснабжения на 10 дней, и этот ролик, по мнению пользователей, может стать хорошей инструкцией, как жителям соблюдать чистоплотность в условиях форс-мажора.