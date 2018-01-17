«Пункт назначения» в реальной жизни: в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием 6 машин

В результате массовой аварии, произошедшей на трассе Алтай-Кузбасс, два человека погибли на месте от полученных травм.

ДТП произошло в Залессовском районе. Столкнулись два грузовика и четыре легковых автомобиля. Помимо погибших, травмы получили еще четверо человек. Об их состоянии в настоящее время не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются. По информации свидетелей, первое столкновение произошло между двумя грузовыми машинами: лесовоз КРАЗ и фура, которая ехала впереди. С лесовоза слетели бревна, которые тот перевозил. Груз раскидало по дороге, повредив несколько автомобилей. После этого случилось второе столкновение – в КРАЗ врезалась легковая машина. Неподалеку остановились красный пикап и серебристый автомобиль, марка которого неизвестна со значительными внешними повреждениями. Больше всех не повезло синей «Тойоте»: её буквально смяло в «лепешку».

Напомним, ранее похожее ДПТ произошло в Москве. На Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Среди них один микроавтобус. Остальные машины – легковые. Из-за столкновения вспыхнул пожар, двое пассажиров сгорели заживо, а один умер на месте от тяжелых повреждений. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.