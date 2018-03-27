В Кемерово спецтехника начала сносить здание "Зимней вишни"

14 июля рабочие планируют демонтировать наружное оборудование, вентиляцию и шлагбаумы. Об этом рассказала пресс-служба городской мэрии.

Накануне Следственный комитет завершил необходимые мероприятия в сгоревшем торговом центре и позволил сносить "Зимнюю вишню". Против этого возразили правозащитники обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после инцидента. Видимо, суд не удовлетворил жалобу адвокатов.

Власти Кемерово уже активно задействуют спецтехнику. Они намерены сохранить снятое оборудование и при возможности использовать на других объектах. Машины уже начали подготовку и очищает территорию от накопившегося мусора. Полноценный разбор "Зимней вишни" возложат на тяжелую технику из Екатеринбурга, которая приедет в Кемерово в понедельник.

Первые шаги по сносу торгового центра выполнены ещё 15 мая. Они наполовину разобрали небольшое здание поблизости, где раньше работала автомойка, сауна и баня. Всего в комплекс входят 7 зданий. Как заявила администрация, на месте торгового центра планируют разбить сквер.