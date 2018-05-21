33 пассажира Ryanair госпитализировали после падения давления в авиалайнере

У людей в салоне началась тошнота и головные боли. Подробности приводит информационное агентство DPA.

Авиалайнер компании-перевозчика Ryanair со 189 пассажирами на борту летел из ирландского Дублина в хорватский город Задар. В пятницу, 13 июля, после массовых жалоб, пилоты экстренно приземлились в аэропорту Франкфурт-Хан. Медики осмотрели и госпитализировали 33 человека.

В настоящее время специалисты осматривают самолет и выясняют причину недомогания пассажиров. По предварительным данным, к нему привело падение давления во время полета.

В мае схожие проблемы возникли на борту самолета авиакомпании OnurAir, следовавшего из Анталии в Челябинск. Из-за разгерметизации воздушное судно Airbus 321 незапланированной приземлилось в Волгограде. Пассажиры очень напугались, когда им на голову свалились кислородные маски.