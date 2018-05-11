Первая супруга Фрэнка Синатры скончалась во сне

На момент смерти Нэнси Барбато исполнился 101 год. Нэнси Синатра, дочь покойной объявила о происшествии на своей странице в Twitter.

Певица отмечает, что её мать "мирно" скончалась у себя дома во сне. Нэнси Синатра подчеркнула, что женщина была для неё "благословением и светом всей жизни". Автор поблагодарила Нэнси Барбато за все сделанное для неё и пожелала легкого пути на тот свет.

Фрэнк Синатра сделал Нэнси своей первой супругой в 1939 году, после пяти лет знакомства. Их брак был расторгнут в 1950 году. За этот период в семье появилось три ребенка: Нэнси, Фрэнк и Тина. Как уже упоминалось, старшая дочь пошла по стопам отца. Сын также ударился в музыку и со временем принял управление над оркестром Фрэнка Синатры. Младшая дочь делает карьеру продюсера в кинематографе. Сам исполнитель после развода женился трижды. А его первая любовь так и осталась незамужней.