Невролог напала на пациента в белорусской больнице

Общеизвестный факт, что поход в поликлинику стресс для любого человека. Частая ругань, споры, целые конфликты, которые происходят в коридорах медицинских заведений, не дают пациентам заскучать.

Напряжённая атмосфера стала причиной того, что в кабинете у невролога началась драка. Причиной стало то, что нескольких работников различных организаций попросили пройти обследования и медкомиссию одновременно. Люди жаловались на то, что образовались огромные очереди, а некоторые пациенты просидели полдня, ожидая нужного врача. Сообщается, что это далеко не единичный случай, когда в медицинских заведениях города Речица, Беларусь, происходят драки между сотрудниками и пациентами.

Драка началась из-за того, что недовольный пациент решил заснять то, как работают сотрудники и внезапно объявившемуся неврологу это не понравилось. Медик была возмущена тем, что её снимают и вступила в драку, в результате чего пострадавший лишился камеры.