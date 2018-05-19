В ростовском детсаду деревья массово падают на игровую площадку

Как сообщается в Сети, дети, посещающие садик №209 в Ростове-на-Дону за последние две недели, трижды были в шаге от несчастного случая.

По распространенной информации, в первый раз дерево рухнуло на детскую площадку в субботу 30 июня. По случаю выходного дня, детей на территории садика не было. Потом во время урагана, там же, упала сухая ветвь. После этого, коммунальные служащие пометили для спила еще одно сухое дерево, но по каким-то причинам затянули с решением проблемы. В результате массового падения ещй одно дерево чуть не навредило детям. К счастью, и на этот раз «пронесло», ведь садик был полон детей.

Жители Ростова-на-Дону возмущены сложившейся ситуацией на игровой площадке. Ведь после многочисленных случаев падений деревьев никто не может дать гарантию, что в следующий раз не произойдет трагедия. Они требуют от властей принять меры по обеспечению безопасности детей.