73-летний пилот травмировался при падении сверхлегкого самолета в Японии

В результате авиакатастрофы мужчина впал в беспамятство. Об инциденте 14 июля написало издание "Киодо" по данным японской пожарной охраны.

Сверхлегкий самолет по неустановленной пока причине потерпел крушение на пустыре в пределах города Мито. Его вел 73-летний гражданин Японии. При падении мужчина сильно травмировался и потерял сознание. В таком состоянии пожилого пилота и доставили в больницу, где врачи пытаются ему жизнь.

Тем временем обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Предварительный осмотр выявил механические повреждения на крыльях и пропеллере воздушного судна. Правоохранителям предстоит выяснить, куда направлялся пострадавший и кому принадлежит самолет.