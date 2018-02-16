Умер осужденный по делу "Кировлеса" Петр Офицеров

13 июля ушел из жизни предполагаемый соучастник Алексея Навального в расхищении средств. Адвокат Светлана Давыдова объявила об этом через Facebook.

Она не сообщила, по какой причине умер Петр Офицеров. Правозащитница отметила, что родственники покойного позже расскажут о времени и месте проведения прощальной церемонии.

Напомним, дело о расхищениях внутри "Кировлеса" впервые рассмотрели в суде в 2013 году. Как заявили правоохранители, Алексей Навальный обманом заставил директора предприятия Вячеслава Опалева подписать убыточный договор. После этого они и Петр Офицеров похитили из бюджета компании дерева на 16 миллионов рублей. Кировский суд признал вину обвиняемых.

Алексей Навальный обжаловал приговор в ЕСПЧ. Организация посчитала судебный процесс несправедливым по отношению к осужденным. В связи с этим Верховный суд отменил приговор. После повторного рассмотрения материалов в 2017 году, Алексей Навальный получил 5 лет условного наказания, а Петр Офицеров - 4. Оба осужденных получили также 1,5 года испытательного срока и штраф на 500 тысяч рублей.