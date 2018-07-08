Пчелы атаковали ЗАГС в Приморье, пытаясь сорвать свадьбу

Странный случай произошел в городе Уссурийске. Запланированные на сегодня свадьбы могли не состояться. Перед ЗАГСом обнаружили целый пчелиный рой, который буквально оккупировал здание.

Как известно, суббота – традиционный свадебный день. Но для работников ЗАГСа и невест Уссурийска 14 июля запомнится надолго. Прямо перед входом в зал бракосочетаний расположились несколько сотен разъяренных пчел. Сотрудники учреждения вызвали спасателей. Однако еще до приезда МЧС будущим супругам помог местный житель-пчеловод. Узнав о случившемся от своего друга, он оперативно прибыл на место происшествия в рабочей экипировке и всем необходимым, поймал всех пчел и увез на свою пасеку, где им обязательно найдется применение.

Оказалось, что пчелы не просто так слетелись посмотреть на бракосочетание. Их приманили при помощи специально предназначенных для этого веществ, как сообщает спасший всех Сергей Бруховецкий. Более того, пасечник выдвинул свою теорию относительно того, как насекомые оказались здесь. Он уверен, все дело в любовных разбирательствах. Сергей считает, что это попытка безответно влюбленного испортить свадьбу.

Пчелы не первый раз становятся причиной городских происшествий. Напомним, в апреле в аэропорте Внуково произошел инцидент, в результате которого пассажиры не могли вылететь в Симферополь. Пчелы разлетелись по всему багажному отделению из-за разгерметизировавшегося контейнера. Более того, всех попросили срочно покинуть самолет до устранения неполадок. Обошлось без пострадавших.