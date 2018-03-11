В Петербурге был похищен молодой человек из Чечни по подозрениям в гомосексуальности

Неизвестные похитили молодого человека из Чечни по подозрениям в нетрадиционных сексуальных предпочтениях в центре Санкт-Петербурга. Позже полиции удалось найти и доставить преступников в отделение.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в центре города Санкт-Петербург был похищен молодой человек из Чечни. Нападение произошло в тот момент, когда 20-летний уроженец Чечни находился на территории Васильевского острова.

Как сообщают местные журналисты, молодой человек ранее был объявлен в федеральный розыск из-за того, что без предупреждения своей семьи и близких покинул родной дом в неизвестном направлении. Причиной такого решения оказалась нетрадиционная сексуальная ориентация парня. Чтобы избежать наказания за свои предпочтения на родине, беглец обратился за помощью к одной сети и отправился в побег.

Сегодня же молодой человек был похищен злоумышленниками и удерживался в наручниках в центре города. Сотрудники полиции получили сообщение от приятеля 20-летнего чеченца о том, что тот находится в беде. Стражи порядка подействовали оперативно и в этот же день нашли похитителей, в дальнейшем все были доставлены в отделение полиции.