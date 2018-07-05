Миллионер из Подмосковья попал под "приворот" шаманов из Мордовии

Миллионер из Московской области подал на развод с супругой и ушел к молодой любовнице. Друг семьи уверен, что это проклятие шаманов Мордовии.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что миллионер из Подмосковья лишил свою бывшую жену средств к существованию. Поводом такого решения мужчины послужил уход к молодой и красивой любовнице.

Как сообщается, Ольга Бабина стала героиней одного из ток-шоу на российском телевидении. Женщина оказалась в трудной ситуации после развода со своим мужем Николаев, с которым в течение более трех десятков лет они нажили миллионное состояние. Неизвестно откуда в жизни мужа появились долговые расписки общей суммой на один миллион американских долларов, которые теперь придется выплачивать Ольге. Более того, она осталась без крыши над головой.

Близкий друг и сосед семьи Юрий уверен, что виной тому молодая пассия Николая Бабина из Мордовии. Мужчина, который знает эту семью больше 18 лет. Не видит другой причины такого поведения Николая, кроме как наведенная порча мордовских шаманов.

Как выяснилось, Юрий – единственный знакомый этой семьи, который не побоялся рассказать о них всю правду. Другие соседи просто-напросто боятся бизнесмена.