Мужчина на инвалидной коляске проехал через всю Россию

Инвалид, лишившийся ног и кисте рук из-за обморожения, пересек всю страну на коляске меньше чем за год. 59-летний петербуржец будет помнить о своем приключении всю жизнь.

Сегодня. 13 июля, стало известно, что петербуржец Алексей Костюченко, который является инвалидом, преодолел сегодня весь путь своего путешествия из Северной столицы до Владивостока. Мужчина передвигался по стране на самодельной инвалидной коляске в течение года.

59-летний житель Санкт-Петербурга поделился радостью с друзьями и подписчиками на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Путешественник поделился историями своего странствия, расстояние которого составило в общей сложности 10 тысяч километров.

Алексей Костюченко отметил, что перемещаться по городам ему приходилось очень тяжело, поскольку в большинстве своем власти населенных пунктов ничего не делают для улучшения качества жизни и передвижения лиц с ограниченными возможностями. Мужчина рассказал, как ему приходилось подниматься и спускаться на пятый этаж съемной квартиры на руках, а в одном из придорожных кафе мужчине прямо заявили, что пандусы ставить не собираются, потому что это стоит огромных денег.

При этом петербуржец добавляет, что с ним произошло намного больше интересных случаев и знакомств, которые он не забудет до конца своей жизни. Например, случай, когда маленькая девочка поделилась с ним своим пирожком. Этот поступок ребенка стал огромной мотивацией для путешественника.