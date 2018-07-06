Москвичку, устроившую дебош на борту самолета, ожидает реальное наказание

Москвичке, которая ранее избила бортпроводников рейса Москва – Тель-Авив, предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

Сегодня, 13 июля, стало известно продолжение истории о москвичке, которая устроила дебош на борту самолета Москва – Тель-Авив некоторое время назад.

Как сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, против злостной нарушительницы порядка возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в числе которых «Хулиганство» и «Побои».

Напомним, что ранее, 5 июля, в дежурную часть МВД России при аэропорте Шереметьево поступило сообщение от одного из членов экипажа о том, чтобы сотрудники дежурной части привлекли к ответственности и возбудили уголовное дело против гражданки России. По словам заявителя, женщина нарушала порядок на борту самолета и, помимо этого, использовала нецензурные выражения. Также были нанесены телесные повреждения бортпроводникам самолета.

Что касается дальнейшей судьбы этой женщины, ее депортировали обратно в Россию сразу же по прилету в Израиль. Теперь москвичку ожидает суд.