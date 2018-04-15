"Я умираю": В США няня-подросток била годовалую малышку шокером за "лайки"

Жестокие видеозаписи девушка из Арканзаса вместе с подругами выкладывали в Snapchat. Как пишет Daily Mail, их задержали правоохранители.

Жительница города Конуэй Элисса Уоткинс заметила в социальной сети ролики с участием своей годовалой малышки Кэрриган. Как оказалось, женщина оставила дочку с няней, а та привела в дом знакомых. Оставшись наедине, подросток ради развлечения била девочку током из шокера чтобы показать её мучения аудитории Snapchat и получать "лайки". Ролик сопровождала надпись "Я умираю" со смайликами.

Мать Кэрриган показала ролик с издевательствами над ребенком сотрудникам полиции США. Она заявила, что уже несколько раз оставляла дочку на попечение подозреваемой, однако не знала о подобных пытках с её стороны. Следов явного насилия на теле малышки не было. Полицейские воспользовались видео и установили личности всех участников противоправного развлечения. Их разместили в Центр по делам несовершеннолетних в округе Фолкнер. Вскоре окружной суд рассмотрит их дело и определит степень вины.