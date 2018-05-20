На Кубани собака напала на ребенка, вцепившись зубами в его гениталии

Мальчику спасли от ампутации его гениталии, собака сильно искусала область бедер и ног ребенка. Пес, набросившийся на подростка, сообщают местные СМИ, был застрелен родственниками пострадавшего.

Как сообщается, в Новокубанском районе на 13-летнего мальчика напала собака. Пес вцепился в область гениталий ребенка. Мальчик находился в реанимации, у него было множество ран. Врачам удалось спасти подростка от ампутации половых органов. Однако, медики все еще не берутся давать прогнозы на то, как скоро ребенок сможет оправиться после нападения собаки.

В региональном СК инициировали проверки. Правоохранители выясняют, кому принадлежал пес, искусавший мальчика. Собака уже умерщвлена, семья ребенка ее убила. По данным СМИ, специальные службы ведут проверки и начали вакцинацию бездомных животных, находящихся на улицах. Была ли собака, напавшая на мальчика, больна бешенством – не известно. Также не сообщаются и причины, по которым пес так жестоко искусал подростка.