"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих": Жители Читы запретили спасать дом их экс-мэра

В Чите дачники местного кооператива загородили своими телами въезд на территорию участка их экс-мэра. Люди признались, что действовали от отчаяния.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что в городе Чита местные жители дачного кооператива «Биофабрика» создали из своих тел живой щит, чтобы запретить въезд грузовиков с грунтом к поместью их бывшего городского главы.

Как сообщает местная пресса, город находится в трудном положении из-за паводков в Забайкальском крае уже более четырех дней. До этого в регионе прошел сезон дождей в течение целого месяца, что привело к выходу берегов окрестных рек. На данный момент в Забайкалье насчитывается около десяти населенных пунктов, которые подверглись подтоплению. В самой Чите объявили режим ЧС и призвали людей помочь справиться с последствиями паводков.

На фоне этой ситуации сегодня произошел конфликт между экс-мэром Читы и его соседями, суть которого заключается в том, что простые люди живут в подтопленных домах уже 4 дня и к ним никто не спешит на помощь. В это время их известному соседу везут грунт и помощь, а сам он, по словам местных жителей, «отсыпает» это трудное для всех время.