Молния обожгла крыло с "Победы" при посадке во Внуково

Инцидент произошел вечером 12 июля. Об этом столичным СМИ рассказали источники в экстренных служба города.

Сотрудники авиакомпании-лоукостера "Победа" испугались масштабного грозового фронта в небе над Москвой. Они рассказали о своих наблюдениях диспетчеру Внуково. Как оказалось, опасения были не напрасными. При посадке молния ударила в авиалайнер Boeing-737, который летел в Москву из Берлина.

Никто не пострадал. После приземления самолет доставили в ангар аэропорта и провели тщательный технический осмотр. Электрический разряд обжег лакокрасочное покрытие на правом крыле и фюзеляже транспортного средства и привел к трещинам в некоторых элементах. Вскоре неполадки устранили, и Boeing вновь допустили к полетам без ограничений.