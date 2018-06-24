Ураган в Горном Алтае обрушил дерево на голову ребёнка и повредил автомобили

Разгул стихии всегда становится причиной серьезных последствий, таких как травмы и ущерб имуществу. Так и произошло с базой отдыха «Любава» в селе Манжерок.

О случившемся рассказал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Он находился на базе отдыха, когда на неё обнаружился страшный ураган. Из-за ветра одно дерево упало на ребёнка, которого госпитализировали на карете скорой помощи.

Кроме этого, пострадали не только люди, но и их имущество. Ураган повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили. Автор публикации отметил, что, когда поднялся ветер, он покинул базу отдыха, однако в пути попал под град. Вернувшись назад, он обнаружил, что въезд был перекрыт рухнувшим деревом. А о том, что произошло на самой базе отдыха ему рассказали отдыхавшие, которые решили переждать непогоду именно там.

Пользователи Сети стали беспокоиться о том, как теперь владельцам автомобилей придётся возмещать ущерб. И скорей всего восстанавливать машин придётся возмещать их за свой счёт.