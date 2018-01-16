Под Чернобылем двое мужчин привязали к дереву и изнасиловали известную тревел-блогершу

24-летнюю девушку почти час водили по лесным тропам возле Чернобыля, после чего привязали ремнями к дереву и, воспользовавшись ее беззащитностью, изнасиловали. Пострадавшая путешествовала автостопом и собиралась отправиться из Украины в Белоруссию.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины по Киевской области, 10 июля к КПП «Дитятки» вышла девушка. Она рассказала пограничникам, что ее ограбили и изнасиловали. В полиции она описала приметы своих насильников и даже смогла назвать номер машины, на которой ее подвозили мужчины.

По словам пострадавшей, она путешествовала по Украине автостопом. Известная блогерша является гражданкой одной из стран бывшего СССР, ее фамилия не раскрывается в интересах следствия. Девушка уже побывала в более 50 странах мира, она хотела посетить еще и Белоруссию. Водитель «Жигулей» и его друг-пассажир согласились отвезти ее до границы. По дороге они предположили ей нелегально погулять по Чернобылю.

В итоге, до зоны отчуждения они ее так и не довели. Известную тревел-блогершу мужчины привязали к дереву, после чего они над ней надругались. У девушки забрали телефон и фотоаппарат. Одного из двух предполагаемых насильников полиция задержала. Он рассказал, что с другом они решили «воспользоваться моментом», но заранее изнасилование не планировали. Второго насильника полиция пока не нашла.