В Индии пятеро мужчин два дня насиловали 14-летнюю

Сексуальное преступление произвело в стране огромный резонанс и митинги с целью привлечь виновных к ответственности. Об этом пишет издание Metro.

По предварительным данным, 14-летняя девушка сбежала из дома вместе с 20-летним молодым человеком. Тот на мотоцикле отвез её к своему другу. Объединившись, товарищи долго насиловали жертву и остаток дня продержали запертой в комнате. Отпустили лишь утром.

Шокированный подросток направилась домой, однако по дороге её поймала группа из трех мужчин во главе с 25-летним. Девушку снова подвергли сексуальному насилию, а затем заперли в том же доме, где она провела предыдущую ночь. Её кошмар закончился лишь через два дня.

Родители оперативно обратились в правоохранительные органы Индии, едва заметили пропажу девочки. Вскоре полицейские нашли жертву в состоянии шока. Сейчас к ответственности привлекают пятерых подозреваемых, которые на время расследования находятся под стражей. Против них ведут уголовные дела по признакам похищения, запугивания, изнасилования и лишения свободы.