В Таганроге обнаружено расчлененное тело пенсионерки

В Таганроге нашли тело пенсионерки, которое расчленили и положили в пакеты.

Согласно информации правоохранительных органов, останки тела женщины расфасовали в нескольких пакетах. Жертвой преступника оказалась 78-летняя пенсионерка. Оказалось, что женщина пропала в конце прошлого месяца. Однако сначала никто не обратил на это особого внимания, но спустя некоторое время родные люди и соседи стали обращаться в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции отмечают, что обрабатывают версию, согласно которой убил и расчленил женщину кто-то из членов ее семьи. Главным подозреваемым остается ее сын.

Напомним, что недавно в Ленобласти мигрант изнасиловал пенсионерку. Женщина находилась на своей даче и удобряла грядки на огороде. Внезапно мужчина напал на нее. Сначала он изнасиловал ее, после чего нанес несколько ударов камнем по голове. Решив довести дело до конца, мигрант задушил свою жертву.

Тело женщины он спрятал в ее машине, на которой уехал сам. Вот только после этого он попал в массовое ДТП, участниками которого стали и родственники убитой. Они заметили машину пенсионерки и незнакомца за ее рулем. Тогда правоохранительные органы нашли тело пенсионерки в багажнике автомобиля и задержали преступника.