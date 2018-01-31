В Подмосковье погиб ребенок под колесами электрички

В Подмосковье погиб ребенок под колесами поезда на Казанском направлении Московской железной дороги. Мальчика не стало мгновенно, на вид ему около 10-12 лет.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что в Московской области поезд сбил ребенка, которому впоследствии не удалось выжить.

Известно, что трагедия произошла на станции «47-1 километр» Казанского направления Московской железной дороги. Ребенком оказался мальчик, возраст которого не превышает больше двенадцати лет.

Сообщается, что его не стало мгновенно. Когда на место происшествия приехала карета скорой помощи, уже ничего невозможно было сделать.

Представители сил правопорядка пока не комментируют эту ситуацию.

Обстоятельства произошедшего также устанавливаются.