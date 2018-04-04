Власти вернут на родину сотни нигерийцев, лишившихся обратных билетов

Иностранцы массово переночевали под посольством Нигерии в Москве, после чего дипломаты занялись их проблемой. Об этом рассказал Олег Мельников, возглавляющий волонтерскую организацию "Альтернатива".

По его словам, сотрудники посольства помогут нигерийцам и вернут их на родину. В настоящее время сотни граждан намерены поселить в хостелах за счет дипломатической службы. Им предстоит провести в Москве ещё пять суток. За это время власти намерены решить проблему с перелетом в Нигерию. Пока дипломатам удалось оплатить проживание лишь на два дня в трех московских хостелах. Если количество мест не увеличится - волонтеры снова организуют демонстрацию.

Олег Мельников отметил, что иностранные гости 10 дней назад попали в страну по системе Fan-ID. Однако при попытке вернуться домой их обратные билеты аннулировали. Лишившиеся возможности улететь нигерийцы попросту застряли в России. До конца ЧМ-2018 они могут находиться в стране легально в статусе болельщиков. По данным "Альтернативы", в столице находятся ещё около 200 уроженцев Нигерии.

Как рассказали сами нигерийцы, их обманули ещё на родине. Аферисты предложили им поехать в Россию по Fan ID, которые сами же продавали за 300 долларов. Они обещали легкое трудоустройство в стране-организаторе ЧМ-2018. Отправив клиентов по месту назначения, злоумышленники попросту аннулировали билеты в обратную сторону. У некоторых были деньги, поэтому они смогли оплатить перелет в Нигерию. Другим приходится бродить по Москве.