"Дерьмовый денек": куриный вор провалился в туалет перед хозяином

Попытка украсть домашнюю птицу обернулась для жителя Ростовской области полным фиаско. Сотрудники полиции отчитались об инциденте сообществе "ВКонтакте".

По словам источника, вор забрался в чужой двор с целью украсть курицу. Однако вскоре из дома появился хозяин, который сразу не заметил незваного гостя. Предполагаемый злоумышленник бросил куриную добычу и побежал прятаться в ближайшую хозяйственную постройку.

Ей оказался наружный деревенский туалет. Рьяного вора подвел хлипкий дощатый пол, который провалился под ним. Мужчина практически с головой ушел в нечистоты. Владелец участка услышал грохот, обнаружил чужака и тут же вызвал полицию. Правоохранители задержали молодого человека, перед этим смыв отходы жизнедеятельности водой из шланга.

Пользователи социальной сети восприняли ситуацию с юмором. "Дерьмовый день," - так один из комментаторов оценил невезение провалившегося. Некоторые предположили, что вероятного преступника настигла "мгновенная карма".