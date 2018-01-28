В России на дипломата МИД Польши совершили нападение

11 июля польский дипломат находился в командировке, в самолете, следовавшем по пути Иркутск – Москва на него напали. Напавший на него мужчина является психически-неуравновешенным человеком, предположили в МИД Польши.

Польский дипломат, приехавший в Россию по рабочим вопросам, стал жертвой нападения. Сотрудник МИД Польши находился на самолете, летевшем из Иркутска в Москву. На борту судна некий мужчина на него напал.

В польском ведомстве предполагают, что мужчина, который напал на дипломата, может иметь какие-то психические проблемы. Посольство Польши в Москве хочет передать свое обращение к политикам России, чтобы попросить их выяснить все детали происшествия и привлечь напавшего на дипломата к ответственности.

Нападавшего на польского дипломата уже задержала полиция. Самого сотрудника МИД Польши осмотрели медики, после чего тот покинул Россию и отправился к себе на родину. Дипломат получит помощь от консульских служб Польши и от польского Министерства иностранных дел.