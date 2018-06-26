Футбольный болельщик лишился телефона в Пулково

Футбольный болельщик, который прилетел в Россию на Чемпионат Мира по футболу, остался без мобильного телефона, когда находится в Пулково.

Оказалось, что молодой человек подошел заказать себе такси. В это время он не заметил, что свой гаджет положил на стойку, где, впрочем, он его после этого и забыл. Вернувшись тут же обратно за своей вещью, он обнаружил, что телефон уже забрал кто-то другой.

Правоохранительные органы быстро нашли человека, кто похитил чужое имущество. Это оказалась 50-летняя женщина. Выяснилось, что она заказывала такси сразу же после мексиканца. Правонарушительница увидела телефон и решила присвоить его себе.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту краже. Телефон вернули мексиканцу. К слову, стоимость гаджета примерно 45 тысяч рублей.

Напомним, что недавно экскурсоводы из Питера пожаловались на футбольных фанатов. По их словам, туристы совсем не интересуются культурой или историей. Большинство просто спрашивают о магазинах с матрешками, футбольными сувенирами или чебуреками. Те, кто все же посещают экскурсии, портят слух гидам громкими кричалками и ничем не интересуются.