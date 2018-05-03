СК позволил сносить здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Следователи завершили все необходимые процедуры для расследования пожара. Так объявила пресс-служба ведомства.

После происшествия эксперты признали помещения ТЦ "Зимняя вишня" аварийным. Власти Кемерово намерены сносить сгоревшее здание и построить на его месте социально-полезный объект. Следственный комитет уже направил соответствующее ходатайство в суд. Его рассмотрят через 5 суток.

Тем временем решением СК недоволен адвокат Дмитрий Малинин. Он защищает интересы граждан, подозреваемых в причастности к инциденту. По его мнению, разрешение на снос дали преждевременно. Правозащитникам необходимо получить результаты проведенных экспертиз и ознакомиться с ними. Вполне возможно, что стороне защиты потребуется дополнительное исследование.

Напомним, в результате пожара в марте по официальным данным погибли 60 человек. Преимущественно - дети. Возгорание произошло в детской зоне на четвертом этаже.