В Омской области пропал 8-летний мальчик

Ночью в селе Утечье в Омской области в правоохранительные органы обратилась женщина. Она заявила о пропаже своего 8-летнего сына.

Согласно информации правоохранительных органов, школьник проводил свои летние каникулы у тети. Вечером 12 июля, примерно в 19:00, мальчик вышел на улицу прогуляться. С тех пор никто его не видел.

Как только стало известно о пропаже ребенка, к поискам подключились родственники, волонтеры и сотрудники полиции. Утром 13 июля поиски продолжились. Помощь предоставили также все полицейские из этого района. Сложность заключается в том, что в этой местности очень плохая мобильная связь, что мешает скорости поисков школьника.

По словам родственников, мальчик очень воспитанный и самостоятельный. В селе Утечье также находится озеро. Спасатели уже проверили его берега, а также ближайшие лесные массивы. Сотрудники полиции призывают горожан, если они что-то знают об этом или видели мальчика, обратиться по телефонам: 02 или 79-35-01.