Два человека сгорели в Nissan после столкновения с лосем в Ленобласти

Трагическое ДТП произошло в ночь на пятницу 13-е в Выборгском районе. Об этом СМИ рассказали представители правоохранительных органов.

По предварительным данным, Nissan Terano ехал в сторону Светогорска. Внезапно на проезжую часть выбежал лось и спровоцировал автокатастрофу. После столкновения с животным иномарка вылетела за пределы дороги и протаранила дерево. Из-за удара произошел пожар, который охватил все транспортное средство.

Ехавшие мимо очевидцы заметили пламя и обратились в полицию. Правоохранители нашли в салоне мужчину и женщину, которые заживо сгорели. Рядом лежал и мертвый лось. В ГСУ ГУ МВД по Ленобласти начали проверку. Предполагается, что погибшим было около 30 лет. Следствию предстоит установить их личности и подробные обстоятельства происшествия.