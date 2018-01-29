За лайк в «Одноклассниках» врача из Хабаровского края обвиняют в экстремизме

В 2017 году мужчина, работающий врачом в городе Советская Гавань, «случайно» поставил «класс» на одну из публикаций в соцсети. Теперь его сделали фигурантом уголовного дела.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова адвоката врача, мужчину из Хабаровского края сделали подозреваемым уголовном деле по статье 282 УК РФ. По данным, врач поставил «класс» (лайк в данной социальной сети) на публикацию, в которой осуждаются россияне, принимающие участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

Мужчина утверждает, что он не специально поставил «класс» на данную публикацию. Якобы, это вышло «случайно». Адвокат врача акцентирует внимание и на том, что его подзащитный не является автором данного поста, в котором нашли призывы к экстремизму. Мужчина попросту поставил лайк, но не выкладывал это первым. Автором публикации адвокат называет некого пользователя, живущего в Украине.

Адвокат всеми силами старается спасти врача от тюрьмы. Он предоставил суду ряд рекомендаций и грамот, свидетельствующих о добропорядочности мужчины. Судья рассмотрел ходатайство адвоката, врача оставили на свободе, но дело еще не окончено.