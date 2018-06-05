В США пастор изнасиловал подростка прямо в церкве

В США мужчина, работающий пастором, надругался над 17-летним подростком прямо в церкве.

Это произошло в штате Теннеси. По словам пострадавшей 17-летней девушки, вместе со знакомым ей 46-летним пастором они отправились купаться на водоем, который находился поблизости. Вот только отдохнуть не получилось: вода была слишком холодной.

Пастор вместе с девушкой вернулся обратно в церковь. Там, согласно заявлению пострадавшей, мужчина приказал ей раздеться, а потом прямо на полу надругался над ней. Правоохранительные органы задержали пастора.

Мужчина не отрицал того, что секс у него с девушкой действительно был. Однако он заявил, что это случилось по ее желанию так же. Сейчас под залог в размере 150 тысяч долларов его отпустили, но разбирательство еще будет. Дело в том, что в США в разных штатах свой возраст согласия на интимную близость. В штате Теннеси, где произошла ситуация, этот возраст равен 18 годам. Следовательно, любой половой контакт с лицами младшего возраста правоохранительные органы приравнивают к изнасилованию.